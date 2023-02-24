Ученые: Из-за коронавируса у людей меняется личность

Ранее считалось, что черты личности относительно невосприимчивы к влиянию окружающей среды, но ковид поставил это под сомнение.

Ученые склонны считать, что пандемия COVID-19 могла изменить личность людей, особенно молодых. И хотя ранее считалось, что окружающая среда не оказывает ощутимого влияния на личность, пандемия, вероятно, могла это изменить.

Об этом информирует PLOS ONE.

В новом исследовании ученые использовали оценки личности 7109 человек, участвовавших в онлайн-исследовании Understanding America Study. Эксперты сравнили пятифакторную модель черт личности – невротизм, экстраверсию, открытость, доброту и добросовестность к пандемии и сейчас. Во время первой фазы пандемии (с марта по декабрь 2020 года) личности были относительно стабильны только с небольшим снижением нейротизма по сравнению с временами перед пандемией.

Снижение нейротизма не фиксировалось ко второй половине пандемии (2021 – 2022), вместо этого снизились экстраверсия открытости, доброты и добросовестности.

Изменения составляли примерно одну десятую стандартного отклонения, что эквивалентно примерно одному десятилетию нормальной смены личности. Молодые люди продемонстрировали самые большие изменения, а самая старшая группа взрослых не имела значительных изменений в чертах.

По мнению ученых, личность младших людей обычно более уязвима, и пандемия также могла оказать более негативное влияние именно на эту возрастную группу.

Ранее Курсор писал, что в ВОЗ не исключают, что вирус «Марбург» сможет конкурировать с коронавирусом. Новое заболевание начало стремительно распространяться в мире.

Ученые предупреждаю о рисках от повторных бустеров против COVID. Новое исследование показывает, что повторные бустеры против COVID-19 вредят ответу Т-клеток.

Кроме этого, эксперты рассказали, что нужно знать о Kraken, последнем варианте COVID-19. Подвариант Omicron, XBB.1.5, быстро распространяется и может стать самой доминирующей версией коронавируса