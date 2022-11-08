Ученые изучают распространение COVID по воздуху между этажами отеля

Возможно, самый значительный сдвиг в представлениях об этом новом коронавирусе с начала пандемии связан с тем, как вирусы распространяются от одного человека к другому. Еще в начале 2020 года, вскоре после появления SARS-CoV-2, традиционная парадигма заключалась в том, что такие вирусы распространяются воздушно-капельным путем. Поэтому все ранние сообщения о пандемии были сосредоточены на том, как люди должны мыть или дезинфицировать руки и соблюдать социальное дистанцирование.

Позже, когда стали появляться исследования кластеров инфекций, стало ясно, что SARS-CoV-2 имеет склонность распространяться по воздуху на большие расстояния. К 2021 году ученые охарактеризовали доказательства распространения воздушно-капельным путем как «подавляющие». Тем не менее укоренившиеся парадигмы меняются медленно, и даже сейчас, спустя почти три года после начала пандемии, все еще ведутся споры о том, насколько распространена аэрозольная передача SARS-CoV-2.

Новый исследование было опубликовано в Emerging Infectious Diseases.

Тематическое исследование, опубликованное в журнале Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), предлагает одни из самых убедительных на сегодняшний день доказательств распространения аэрозоля SARS-CoV-2 на большие расстояния. В отчете рассматриваются три случая COVID с декабря 2021 года в тайваньском карантинном отеле.

Все три случая дали положительный результат на ПЦР-тест после завершения 10-дневного карантинного пребывания в отеле. Во время пребывания в отеле люди жили в несмежных комнатах. Геномное тестирование связало все три случая друг с другом, поэтому стало ясно, что заражение произошло в отеле, и подозревалось, что первичный случай инфицирования был у человека, прибывшего из США.

Так как же один человек заразил двух других людей в разных номерах и на разных этажах одного и того же отеля?

Группа исследователей приступила к изучению архитектуры отеля в мельчайших деталях. Было обнаружено, что в комнате основного пациента есть места в стенах и потолке, которые соединяют поток воздуха с другими комнатами в здании, в данном случае с комнатами этажом выше.

«Мы обнаружили обрезанные трубы над потолком в ванной первой комнате, которые могли быть соединены с другой комнатой, и остаточный туннель над потолком, который мог соединить эту комнату с еще одной комнатой. Туннели также были обнаружены в других комнатах», — заявили ученые.

Все это предполагало вероятные маршруты воздушного потока между несмежными комнатами, но чтобы на самом деле проверить, могут ли аэрозоли перемещаться таким образом, исследователи провели эксперимент с индикаторным газом. Этанол использовался в качестве индикатора и выбрасывался из первой комнаты. Через несколько минут в обеих других комнатах, включая комнату этажом выше, были обнаружены следы аэрозолей этанола.

Исследователи осторожно подчеркивают, что молекулы этанола меньше вирусных частиц, поэтому их нельзя считать прямым показателем передачи вируса аэрозолем.

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Также ученые раскрыли механизм проникновения SARS-CoV-2 в кровеносные сосуды. Коронавирус заражает клетки респираторного эпителия, а затем распространяется в другие органы через кровеносные сосуды.

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