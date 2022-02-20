Ученые назвали ложные симптомы штамма Омикрон

Профессор считает, что из-за воспалительных процессов в организме, в том числе и нейровоспаления при COVID-19 часть процессов в организме человека может выйти за пределы нормального функционирования.

Коронавирусная инфекция может вызвать повышенную тревожность у пациента, что, в свою очередь, может привести к проявлению определенных психосоматических симптомов. Об этом сообщила профессор Анча Баранова, доктор биологических наук.

По словам ученого, беспокойство, вызванное коронавирусом, состоит из двух частей: волнение, связанное с пандемией, и беспокойство, вызванное воздействием вируса на мозг пациента.

«Вирус поражает мозг, в том числе, нарушая нормальные процессы, происходящие внутри нас. Некоторые люди более склонны к тревожности, некоторые к депрессии, некоторые к чему-то еще, и все это в нормальном фенотипе», — говорит Баранова.

Профессор считает, что некоторые воспалительные процессы в организме, включая нейровоспаление при COVID-19, могут вызвать выход некоторых процессов в человеческом организме за рамки нормального функционирования. Обычно после выздоровления они постепенно нормализуются, и состояние пациента улучшается.

Ранее редакция Курсора сообщала, что врачи заявили, что почти половина населения Израиля заразилась Омикроном. В Израиле было зарегистрировано 2,2 миллиона подтвержденных инфекций Омикрон, но эпидемиологи подсчитали, что фактическое число случаев было намного выше — около 4,5 миллионов, что составляет почти половину населения Израиля.

Кроме того, наш портал писал, что врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы подхватить продолжительный COVID-19. Люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса после инфицирования.

Еще напомним, что ученые рассказали об опасности нового подвида штамма Омикрон.

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