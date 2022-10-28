Ученые обеспокоены тем, что удалось выяснить о влиянии COVID-19 на мозг человека

Новое исследование, показывающее, что SARS-CoV-2 разрушает связи между нервными клетками в органоиде мини-мозга, может быть частью загадки того, почему инфекции COVID-19 могут оказывать такое глубокое влияние на мозг. Некоторые наблюдения показали определенное сходство с теми, которые наблюдались во время развития болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Molecular Psychiatry.

Ученые из Каролинского института в Швеции создали трехмерные мини-мозги человека и заразили эти модели SARS-CoV-2. Их результаты показали, что вирус вызвал увеличение «событий, связанных с ранней гибелью клеток».

Мини-мозги, использованные в этом исследовании, представляли собой клетки головного мозга, называемые микроглией. Они могут помочь защитить мозг, поглощая и очищая нежелательные синапсы, соединения между нейронами, которые используются для передачи сигналов своим соседям. Тем не менее, это исследование предполагает, что микроглия чрезмерно уничтожала синапсы при борьбе с инфекцией SARS-CoV-2, которая фактически повреждает мозг.

Одним из наиболее широко известных эффектов коронавируса COVID-19 является печально известный «туман в голове», включающий спутанность сознания, плохую концентрацию, проблемы с памятью и отсутствие внимания. Некоторые исследования также показали, что более чем у трети пациентов с COVID-19 были диагностированы неврологические или психические расстройства в течение 6 месяцев после заражения.

Хотя ясно, что COVID-19 может значительно повредить мозг, до сих пор ведутся споры о том, поражает ли вирус непосредственно мозг. Тем не менее, исследователи из этого последнего проекта говорят, что их результаты могут помочь объяснить, почему инфекции COVID-19 приводят к таким необычным симптомам, которые влияют на когнитивные функции и работу мозга.

«Интересно, что наши результаты в значительной степени имитируют то, что недавно наблюдалось на мышиных моделях, инфицированных другими нейроинвазивными РНК-вирусами, такими как вирус Западного Нила. Эти вирусы также связаны с остаточными когнитивными нарушениями после инфекции и сохраняющейся активацией микроглии, что приводит к чрезмерному поглощению синапсов, что, как предполагается, вызывает эти симптомы», — говорится в заявлении Самудьяты Самудьяты, первого автора исследования и научного сотрудника лаборатории Селлгрена на кафедре физиологии и фармакологии Каролинского института.

Исследователи отмечают, что чрезмерное поглощение синапсов микроглией связано как с нарушениями развития нервной системы, так и с нейродегенеративными расстройствами, включая болезнь Альцгеймера. Они отмечают, что хотя еще слишком рано говорить о том, как COVID-19 может стать причиной развития у людей нейродегенеративных заболеваний в будущем, эта проблема уже высказывалась ранее.

«Микроглия продемонстрировала отчетливую генную сигнатуру, в значительной степени характеризующуюся активацией генов, чувствительных к интерферону, и включала пути, ранее связанные с нейродегенеративными расстройствами, такими как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Эта сигнатура также наблюдалась в более поздний момент времени, когда вирусная нагрузка была минимальной», — говорит Сусмита Малваде, соавтор исследования и докторант лаборатории Sellgren на кафедре физиологии и фармакологии Каролинского института.

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