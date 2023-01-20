Ученые обнаружили более широкую пользу вакцины AstraZeneca

Вакцины на основе аденовирусных векторов могут оказывать неспецифическое защитное действие, что приводит к значительному снижению смертности по сравнению с вакцинами против COVID-19 на основе мРНК.

Исследование New Trinity показало, что вакцина AstraZeneca (AZ) против COVID-19 может вызывать явление, известное как «тренированный иммунитет», у людей после их первой дозы, что может способствовать неспецифическим защитным эффектам, приводящим к снижению смертности от всех причин.

Исследование опубликовано в Journal of Clinical Investigation.

Результаты показывают, что вакцина AZ повышала врожденный иммунный ответ реципиента на бактериальные инфекции (по сравнению с врожденным иммунным ответом, индуцированным у того же человека до вакцинации); с усиленным производством ключевых молекул, называемых цитокинами и хемокинами, которые опосредуют эффективные иммунные реакции, приводящие к уничтожению бактерий и инфицированных вирусом клеток.

Исследование предполагает, что вакцина может усилить иммунный ответ на бактериальные инфекции и, следовательно, защитить реципиента не только от COVID-19. Это перепрограммирование врожденной иммунной системы первой дозой вакцины привело к усилению неспецифической иммунной функции до 3 месяцев спустя.

Доктор Шари Басдео, главный исследователь Группы трансляционной иммунологии человека в Институте трансляционной медицины Тринити в больнице Сент-Джеймс и старший автор, сказал: «Роль врожденного иммунитета в укреплении поствакцинального здоровья еще не полностью оценена. Поэтому, отслеживание врожденного, а также традиционного адаптивного иммунного ответа на вакцинацию против возникающих инфекций может помочь определить оптимальные вакцинные платформы, схемы первичной/бустерной вакцинации и ограничить серьезные побочные эффекты».

«Наша работа улучшает понимание вклада врожденной иммунной функции в специфические и неиммунные реакции. Специфические эффекты вакцин и может привести к разработке инновационной конструкции вакцин для трудноизлечимых инфекционных заболеваний, которые остаются глобальной угрозой для здоровья населения», — добавил он.

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