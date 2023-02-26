Ученые обнаружили в легких белок, который блокирует инфекцию COVID-19

Ученые Сиднейского университета обнаружили в легких белок, который блокирует инфекцию SARS-CoV-2 и образует естественный защитный барьер в организме человека.

Этот белок, богатый лейцином повтор, содержащий белок 15 (LRRC15), представляет собой встроенный рецептор, который связывает вирус SARS-CoV-2, не передавая инфекцию. Исследование открывает совершенно новую область иммунологических исследований вокруг LRRC15 и предлагает многообещающий путь для разработки новых лекарств для предотвращения вирусной инфекции от коронавирусов, таких как COVID-19, или лечения фиброза в легких.

Исследование было опубликовано в журнале PLOS Biology. Его возглавил профессор Грег Нили с членами его команды доктором Липином Лу, исследователем с докторской степенью, и аспирантом Мэтью Уоллером из Центра Чарльза Перкинса и Школы наук о жизни и окружающей среде.

«Вместе с двумя другими группами, одной в Оксфорде, другой в Брауне и Йеле в США, мы обнаружили новый рецептор в белке LRRC15, который может остановить SARS-CoV-2. Мы обнаружили, что этот новый рецептор действует, связываясь с вирусом и изолируя его, что уменьшает инфекцию», — сказал профессор Нили.

«Для меня, как иммунолога, тот факт, что существует естественный иммунный рецептор, о котором мы не знали, который выстилает наши легкие, блокирует и контролирует вирус, безумно интересен. Теперь мы можем использовать этот новый рецептор для разработки лекарств широкого действия, которые могут блокировать вирусную инфекцию или даже подавлять фиброз легких», — говорит профессор.

Вирус COVID-19 заражает людей, используя шиповидный белок для прикрепления к определенному рецептору в наших клетках. Он в основном использует белок, называемый рецептором ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), для проникновения в клетки человека. Клетки легких имеют высокий уровень рецепторов ACE2, поэтому вирус COVID-19 часто вызывает серьезные проблемы в этом органе инфицированных людей.

Как и ACE2, LRRC15 является рецептором коронавируса, то есть вирус может связываться с ним. Но в отличие от ACE2, LRRC15 не поддерживает инфекцию. Однако он может прилипнуть к вирусу и обездвижить его. При этом он предотвращает заражение других уязвимых клеток.

LRRC15 присутствует во многих местах, таких как легкие, кожа, язык, фибробласты, плацента и лимфатические узлы. Но исследователи обнаружили, что легкие человека загораются LRRC15 после заражения.

Ученые заявили, что э то открытие может помочь нам разработать новые противовирусные и антифиброзные препараты для лечения патогенных коронавирусов и, возможно, других вирусов или других ситуаций, когда возникает фиброз легких.

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