Ученые оценили, как прием витаминов влияет на течение COVID-19

Несмотря на то, что витаминные комплексы могут помочь укрепить иммунитет, ускорить лечение ковида они не в состоянии.

Ученые попыталась выяснить, могут ли витаминные комплексы ускорить лечение ковида. Как оказалось, витамины хоть и укрепляют иммунитет, но никакого влияние на сопротивляемость организма ковиду не оказывают. В частности, лечение коронавирусной инфекции витамином С и цинком неэффективно, доказали ученые.

Выводы ученых были опубликованы в авторитетном медицинском журнале JAMA Network Open.

Ученые констатировали: прием такой терапии не сокращает время болезни, эффективность витаминов может наблюдаться только в период реабилитации после выздоровления.

В эксперименте приняли участие 214 подопытных, которых разделили на четыре группы. Три из них получали указанные добавки по отдельности или вместе, а четвертая получила обычную антивирусную терапию, включая отдых и жаропонижающие препараты.

Высокие дозы глюконата цинка, аскорбиновой кислоты (витамина С) или обеих добавок не уменьшали симптомов COVID-19, сообщили авторы исследования. При этом в группах, которые получали добавки, был зафиксирован ряд побочных эффектов от слишком больших доз препаратов: тошнота, диарея и спазмы желудка. А потому специалисты призвали не заниматься лечением и самообманом, глотая витамины. Необходимые при ковиде препараты, а также лекарства, которые облегчат симптомы болезни, должен назначить лечащий врач.

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