Ученые оценили, насколько человечество готово к новым пандемиям

Коронавирус отрицательно повлиял на жизнь почти каждого человека на планете. Помимо огромного количества умерших, миллионы людей получили серьезные проблемы со здоровьем после перенесенной болезни. Кроме того, ковид больно ударил по мировой экономике. К 2024 году ее ущерб от пандемии, предположительно, превысит 12,5 триллиона долларов.

Журнал Nature проанализировал статьи ученых разных направлений, посвященные опыту пандемии COVID-19 и анализу готовности человечества к новым угрозам. Никто не сомневается, что такие угрозы реальны, ученые предупреждают, что нужно уже сейчас готовиться к новым вызовам, так как потом может быть поздно. Эксперты журнала собрали несколько наиболее частых выводов ученых. Прежде всего, эксперты сходятся во мнении, от реакция на вирус SARS-CoV-2 была далека от успешной. Однако главное достижение – быстрота разработки эффективных вакцин. Так быстро разрабатывать вакцины раньше не удавалось никогда. Из главных минусов — вакцины были крайне неравномерно распределены по миру, что постоянно создавало уязвимые точки.

Сегодня многие лаборатории исследуют вирусы, которые переходят от животных к людям – большинство пандемий в последние десятилетия возникали таким образом. Здесь может помочь машинное обучение. Оно уже сегодня способно предсказать, каким может быть следующий патоген, вызывающий пандемию, и где он впервые может заразить человека. Такая работа способна снизить частоту пандемий, уверяют ученые.

Эксперты считают, что для подготовки к грядущим пандемиям важно усилить взаимодействие властей и органов здравоохранения. При возникновении вспышки медицинские работники должны иметь инструменты и подготовку, чтобы выявить инфекцию и принять меры для ограничения ее распространения. Остановить пандемию после того, как она стала глобальной, очень тяжело, а потому важно принимать превентивные меры. Некоторые стратегии сдерживания должны работать в фоновом режиме, например ультрафиолет может дезинфицировать воздух в общественных местах. И это можно делать постоянно, а не тогда, когда пандемия уже началась, отмечают эксперты.

Ранее Курсор писал, что в ВОЗ не исключают, что вирус «Марбург» сможет конкурировать с коронавирусом. Новое заболевание начало стремительно распространяться в мире.

Ученые предупреждаю о рисках от повторных бустеров против COVID. Новое исследование показывает, что повторные бустеры против COVID-19 вредят ответу Т-клеток.

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