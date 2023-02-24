Ученые оценили, насколько человечество готово к новым пандемиям

Пандемия коронавируса продолжается, хотя человечеству уже удалось частично взять ее под контроль. Мировая эпидемия уже унесла жизни более 17 миллионов человек и привела к огромным экономическим потерям. А потому ученые пытаются заранее просчитать, возможны ли в будущем столь же масштабные пандемии и насколько мир к ним готов.
Об этом пишет Nature.
Журнал Nature проанализировал статьи ученых разных направлений, посвященные опыту пандемии COVID-19 и анализу готовности человечества к новым угрозам. Никто не сомневается, что такие угрозы реальны, ученые предупреждают, что нужно уже сейчас готовиться к новым вызовам, так как потом может быть поздно. Эксперты журнала собрали несколько наиболее частых выводов ученых. Прежде всего, эксперты сходятся во мнении, от реакция на вирус SARS-CoV-2 была далека от успешной. Однако главное достижение – быстрота разработки эффективных вакцин. Так быстро разрабатывать вакцины раньше не удавалось никогда. Из главных минусов — вакцины были крайне неравномерно распределены по миру, что постоянно создавало уязвимые точки.
Сегодня многие лаборатории исследуют вирусы, которые переходят от животных к людям – большинство пандемий в последние десятилетия возникали таким образом. Здесь может помочь машинное обучение. Оно уже сегодня способно предсказать, каким может быть следующий патоген, вызывающий пандемию, и где он впервые может заразить человека. Такая работа способна снизить частоту пандемий, уверяют ученые.
Эксперты считают, что для подготовки к грядущим пандемиям важно усилить взаимодействие властей и органов здравоохранения. При возникновении вспышки медицинские работники должны иметь инструменты и подготовку, чтобы выявить инфекцию и принять меры для ограничения ее распространения. Остановить пандемию после того, как она стала глобальной, очень тяжело, а потому важно принимать превентивные меры. Некоторые стратегии сдерживания должны работать в фоновом режиме, например ультрафиолет может дезинфицировать воздух в общественных местах. И это можно делать постоянно, а не тогда, когда пандемия уже началась, отмечают эксперты.
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