Ученые рассказали о том, как можно предотвратить чрезмерную потерю веса от COVID-19

Теперь исследователи из Каролинского института в Швеции обнаружили, что инфекция SARS-CoV-2 стимулирует образование кровеносных сосудов в жировых тканях, тем самым ускоряя термогенный метаболизм организма.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Metabolism, блокирование этого процесса с помощью существующего препарата сдерживало потерю веса у мышей и хомяков, инфицированных вирусом.

«Наше исследование предлагает совершенно новую концепцию лечения потери веса , связанной с COVID-19, путем воздействия на кровеносные сосуды в жировых тканях», — заявил Ихай Цао, профессор кафедры микробиологии, биологии опухолей и клеточной биологии Каролинского института. автор.

Ученые изучили, как различные типы жира, включая бурый жир, а также висцеральный и подкожный белый жир, реагировали на воздействие SARS-CoV-2 и как это влияло на вес у мышей и хомяков. Они обнаружили, что животные потеряли значительное количество веса за четыре дня и что этой потере веса предшествовала активация бурого жира и потемнение обоих типов белого жира. Эти жировые ткани также содержали больше микрососудов и высокие уровни сигнального белка, называемого фактором роста эндотелия сосудов (VEGF), который способствует росту новых кровеносных сосудов.

Исследователи наблюдали те же механизмы в образцах тканей человека у четырех пациентов, умерших от COVID-19, что позволяет предположить, что результаты могут быть клинически значимыми для людей. Когда исследователи лечили животных веществом, подавляющим образование новых кровеносных сосудов , так называемым антиангиогенным препаратом, животные восстановили большую часть потерянного веса, а в их жировых тканях появилось меньше микрососудов.

«Антиангиогенные препараты в настоящее время используются в клинике для лечения различных видов рака. Возможно, эти препараты также могут быть полезны при лечении проблем, связанных с COVID-19, таких как чрезмерная потеря веса и метаболические изменения, тем самым улучшая качество жизни и выживаемость этих пациентов. Конечно, нам потребуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить, действительно ли наши доклинические результаты также подтверждаются испытаниями на людях», — говорит Ихай Цао.

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