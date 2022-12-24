Ученые выяснили, как можно вылечить мозговой туман у больных COVID

Комбинация двух существующих лекарств от сотрясения мозга и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) может помочь облегчить мозговой туман у тех, кто страдает длительным течением COVID. В небольшом исследовании восемь из 12 пациентов испытали улучшение исполнительной функции, рабочей памяти и концентрации внимания после лечения препаратами, одобренными FDA.

Исследование опубликовано в журнале Neuroimmunology Reports.

Длительный COVID — это нечетко определенное состояние, характеризующееся стойкими симптомами, которые сохраняются в течение недель, месяцев или даже лет после заражения вирусом SARS-CoV-2. Хотя разные пациенты могут испытывать разные симптомы, многие жалуются на непрекращающийся когнитивный дефицит, также известный как мозговой туман.

Заметив сходство между мозговым туманом, связанным с COVID, и общими симптомами сотрясения мозга, доктор Арман Фешараки-Заде из Йельской школы медицины решил лечить длительно больных COVID препаратом под названием N-ацетилцистеин (NAC), который обычно назначают для лечения. черепно-мозговых травм.

Воодушевленный положительными результатами, он затем добавил в смесь лекарство от СДВГ под названием гуанфацин и обнаружил, что комбинация этих препаратов помогла облегчить мозговой туман.

«Существует нехватка средств для лечения длительного мозгового тумана COVID, поэтому, когда я продолжал видеть преимущества этого лечения у пациентов, я почувствовал необходимость срочно распространить эту информацию», — сказал Фешараки-Заде в своем заявлении.

По его словам, хотя надлежащие клинические испытания этой схемы лечения еще предстоит провести, но тот факт, что оба препарата уже одобрены FDA, означает, что они легко доступны и известны своей безопасностью.

Хотя NAC и гуанфацин не предназначены для лечения симптомов COVID-19, они помогают защитить префронтальную кору (ПФК) от стресса. В своем отчете авторы исследования объясняют, что мозговой туман, вероятно, возникает из -за повреждения нейронных связей в этой ключевой области мозга.

Так как NAC является антиоксидантом, исследователи подозревали, что он может помочь ограничить воспаление в головном мозге, в то время как гуанфацин вызывает закрытие калиевых каналов в префронтальной коре, тем самым укрепляя нейронные связи.

Авторы исследования проверили свой подход на 12 пациентах, двое из которых выбыли из исследования по неизвестным причинам, а еще двое прекратили лечение из-за побочных эффектов, таких как низкое кровяное давление и сухость во рту.

«Остальные восемь пациентов сообщили об улучшении рабочей памяти, концентрации внимания и исполнительных функций, в том числе о возобновлении нормальной рабочей нагрузки», — пишут исследователи.

Авторы освещают случай одного конкретного участника, который почувствовал значительное улучшение после начала лечения, но позже прекратил прием лекарств из-за приступов головокружения. Когда ее симптомы вернулись, пациентка возобновила лечение и снова избавилась от тумана в голове, на этот раз без головокружения.

Ученые надеются, что их результаты вдохновят на крупные клинические испытания использования NAC и гуанфацина при длительном COVID, и побудят всех, кто страдает от тумана в голове, спросить своего врача о возможности назначения этих двух препаратов.

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