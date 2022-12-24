Ученые нашли потенциальную причину опасных осложнений у детей после COVID

Ученые выявили основную генетическую причину того, почему у некоторых детей, перенесших инфекцию COVID-19, развивается мультисистемный воспалительный синдром у детей (MIS-C).

Полученные данные являются первой потенциальной генетической причиной, выявленной для MIS-C, заболевания, которое обычно возникает примерно через четыре недели после заражения COVID-19 и имеет общие симптомы, такие как лихорадка, рвота и воспаление сердечной мышцы, которые могут привести к госпитализации. Согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в штатах зарегистрировано около 9 000 случаев MIS-C с 71 смертельным исходом.

Результаты, опубликованные в журнале Science, основаны на более чем 40-летних исследованиях Роберта Сильвермана, доктора философии, из отдела биологии рака Кливлендской клиники Лернера. Исследование, проведенное Рокфеллеровским университетом, показало, что генетические мутации белков OAS и РНКазы L усиливают воспалительную реакцию в некоторых типах иммунных клеток. Это изменение может вызвать воспаление во многих органах, включая сердце, легкие, почки и желудочно-кишечный тракт. В ходе исследования мутации были выявлены у небольшой группы детей с MIS-C.

Белки OAS индуцируются интерферонами в качестве первой линии защиты от вирусов. Обнаружив вирусную двухцепочечную РНК, белки OAS активируют РНКазу L, чтобы предотвратить размножение и распространение вируса.

«РНКаза L действует как ножницы, разрезая информационную РНК, которая транслируется в белки, включая белки, известные как цитокины, которые вызывают воспаление. Аутосомно-рецессивные мутации в MIS-C либо препятствуют работе ножниц (мутации OAS), либо вообще препятствуют созданию ножниц (мутации РНКазы L), необъяснимое осложнение COVID-19», — сказал доктор Сильверман.

«Наши результаты улучшают понимание MIS-C, проясняя молекулярную, клеточную и иммунологическую основу заболевания. Мы определили мутации путем анализа данных о последовательности ДНК пациентов с MIS-C по сравнению с другими детьми, которые были инфицированы COVID-19, но не заразились MIS-C. Один из ключевых вопросов исследования заключался в том, было ли повышенное размножение вируса или преувеличенное воспаление. Ответ привел к MIS-C в случаях с мутациями. Наши результаты подтверждают последнее объяснение», — говорит Жан-Лоран Казанова, доктор медицины и философии.

В рамках международного сотрудничества команда доктора Сильвермана определила, каковы конкретные эффекты мутаций на этот путь. Это включало скрининг десятков мутантных генов, выявление их влияния на РНК, а затем сопоставление результатов с заболеванием.

Лаборатория доктора Сильвермана также предоставила реагенты, недоступные в продаже, для синтеза небольшой молекулы, которая включает РНКазу L и заставляет ее расщеплять РНК. Согласно исследованию, эти мутации привели к обострению воспалительной реакции на молекулярном уровне.

Информация об этих мутациях и о том, как они влияют на иммунные механизмы, может предоставить больше информации о других заболеваниях, вызывающих хроническое воспаление, таких как болезнь Кавасаки, которая проявляется аналогично MIS-C.

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