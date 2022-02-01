В Израиле с воскресенья изменятся правила использования Green Pass

После длительных переговоров израильские министры приняли решение, что Green Pass будет требоваться только на «мероприятиях с повышенным риском», таких как свадьбы, вечеринки и т.п.

Министры постановили, что, начиная со следующего воскресенья, Green Pass можно будет использовать только на мероприятиях с повышенным риском, таких как праздники и вечеринки.

Об этом пишет Times of Israel.

Люди, получившие две прививки, будут иметь право на пропуск в течение четырех месяцев. Люди, получившие три привики или больше, будут иметь его бессрочно.

Министры также решили, что анализы ПЦР для выезда из Израиля больше не будут обязательными для невакцинированных людей (хотя они могут быть необходимы в стране назначения). Тесты уже не являются обязательными для людей с «зелеными пропусками».

Курсор ранее писал, что израильский противовирусный препарат от COVID-19 показывает впечатляющие результаты. В борьбе с COVID-19 новые противовирусные препараты, которые можно принимать перорально в виде таблеток, такие как Paxlovid от Pfizer или Molnipiravir от Merck, могут превратить смертельную пандемию в управляемое заболевание.

Кроме того, кабинет министров Израиля по коронавирусу рассмотрит вопрос об отмене Green Pass. Кабинет министров Израиля по коронавирусу соберется во вторник, чтобы обсудить планы по отмене некоторых ограничений на общественную деятельность, включая возможное прекращение действия системы «Green Pass».

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.