В России установлен абсолютный антирекорд заболеваемости COVID-19

Каждые сутки в России обременены очередным антирекордом — последний месяц число зараженных стремительно росло и сейчас приблизилось в 200 тысячам.

По данным оперативного штаба на четверг 10 февраля, ежедневный прирост случаев коронавируса в России приблизился к 200 тысячам.

Таким образом, за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 197 076 человек. Всего было выявлено 13 527 845 случаев за период пандемии.

В течение дня в России было госпитализировано 19 446 пациентов с коронавирусом. Кроме того, за прошедший день умерло 701 россиянин. А общее число смертей от коронавируса в РФ достигло отметки в 338 091 человек.

За сутки выздоровело 106 092 человека, а за весь период — 10 909 397 человек.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы

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