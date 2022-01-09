В ЦАХАЛе всего за три дня удвоились случаи заболевания COVID-19

Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди солдат, офицеров и гражданских служащих Армии обороны Израиля почти удвоилось за три дня: с 1 778 в четверг до 3 160 сегодня, сообщают военные.

Об этом пишет Times Of Israel.

ЦАХАЛ утверждает, что все инфицированные имеют легкие симптомы.

Еще 3 598 военнослужащих находятся в карантине по состоянию на четверг, добавляют военные.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ провел учения с имитацией похищений людей в Иудее и Самарии. Несмотря на то, что такие похищения являются редкостью, военные военные отработали даже самые сложные сценарии.

СМИ: ЦАХАЛ использует систему распознавания лиц на территории Иудеи и Самарии. По словам военных, эта система — еще один шаг в войне или терроре Израиля.

Обнародован рейтинг сильнейших армий мира: Израиль попал в ТОП-20. ЦАХАЛ давно считается одной из самых современных и сильных армий в мире.

Солдаты ЦАХАЛа получили передовое современное вооружение, разработанное компанией Elsec (дочерняя компания Elbit Systems).

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