В Ухане объявили локдаун из-за четырех случаев COVID

Считается, что рынок морепродуктов в китайском городе Ухань с высокой вероятностью являлся эпицентром распространения коронавируса.

В китайском городе Ухань, где COVID-19 начал распространяться в 2019 году, снова было принято решение о локдауне.

Было отмечено, что причиной стало выявление четырех бессимптомных случаев коронавируса. В результате около миллиона жителей города были взяты «под замок».

В зонах повышенного риска были закрыты бары, рестораны, рынки и церкви. Работа общественного транспорта была приостановлена.

Накануне стало известно, что пекинский аэропорт начал принимать рейсы впервые с начала вспышки эпидемии.

Курсор ранее писал, что врач Байдена рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом президента США. Врач Байдена сказал, что температура президента вернулась к норме, и он продолжает испытывать насморк, усталость и время от времени кашель через день после постановки диагноза COVID-19.

Кроме того, симптомы COVID-19 у Байдена почти полностью исчезли. Личный врач американского президента заявил, что жизненные показатели Байдена остаются абсолютно нормальными. Байден принимает Паксловид, который помогает снизить вероятность тяжелого заболевания от COVID-19