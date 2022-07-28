В Ухане объявили локдаун из-за четырех случаев COVID

В китайском городе Ухань, где COVID-19 начал распространяться в 2019 году, снова было принято решение о локдауне.
Было отмечено, что причиной стало выявление четырех бессимптомных случаев коронавируса. В результате около миллиона жителей города были взяты «под замок».
В зонах повышенного риска были закрыты бары, рестораны, рынки и церкви. Работа общественного транспорта была приостановлена.
Накануне стало известно, что пекинский аэропорт начал принимать рейсы впервые с начала вспышки эпидемии.
Курсор ранее писал, что врач Байдена рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом президента США. Врач Байдена сказал, что температура президента вернулась к норме, и он продолжает испытывать насморк, усталость и время от времени кашель через день после постановки диагноза COVID-19.
Кроме того, симптомы COVID-19 у Байдена почти полностью исчезли. Личный врач американского президента заявил, что жизненные показатели Байдена остаются абсолютно нормальными. Байден принимает Паксловид, который помогает снизить вероятность тяжелого заболевания от COVID-19
Также трое израильтян заразились новым вариантом коронавируса. Эпидемия коронавируса в Израиле все никак не может подойти к концу — сегодня стало известно о трех гражданах, которые вернулись из других стран зараженными новой мутацией COVID-19.