В Украине продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом

Число новых зараженных в Украине уже 3 дня держится ниже отметки в 2 тысячи человек.

За прошедшие сутки в Украине было зарегистрировано 1 746 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщило Министерство здравоохранения Украины во вторник, 4 января.

Также за последние 24 часа 970 человек были госпитализированы, 135 умерли и 3629 выздоровели.

Во время пандемии в Украине заболело 3 678 088 человек; выздоровело — 3 483 354 человека; летальных исходов — 96 436; проведено ПЦР-тестирование — 16 835 647.

Накануне в Украине также было зарегистрировано менее 2 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Дневной прирост COVID составил менее 2 тысяч за три дня.

Курсор ранее писал, что штамм Омикрон усилил иммунитет против Дельты. Ученые ЮАР пришли к выводу, что новый штамм коронавируса Омикрон усиливает иммунную защиту против Дельта-варианта. Предварительные результаты исследования опубликованы в архиве препринтов MedRxiv.

Также сообщалось, что израильские центры COVID-тестирования будут работать круглосуточно и без выходных. Премьер-министр Нафтали Беннет пообещал в воскресенье во время специальной пресс-конференции найти решение для, казалось бы, бесконечных очередей, преследующих многие центры тестирования на коронавирус в стране на фоне резкого роста числа случаев COVID.

Кроме того, до трети израильтян заразятся COVID в ближайшие 3 недели. Ведущий эксперт в области здравоохранения, консультирующий правительство, предсказал в воскресенье утром, что каждый третий или четвертый израильтянин будет заражен Омикроном в течение следующих трех недель, предупредив, что большинство из них не узнает, что они были инфицированы, потому что в стране быстро заканчиваются тестовые наборы.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.