Ученые назвали орган, который коронавирус разрушает даже через год после выздоровления

Ученые заявили, что коронавирус даже через год после выздоровления влияет таким образом на организм, что риск возникновения сердечных заболеваний остается высоким. Об этом сообщили ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.
По словам экспертов, самый опасный период – от первого месяца до года после заражения коронавирусом. Болезнь может вызвать образование тромбов, инсульт, ишемическую болезнь сердца, приступ, сердечная недостаточность или даже смерть в связи с проблемами с сердцем.
Более того, такие проблемы возникают даже у тех людей, которые перенесли коронавирус легко.
«Для всех, кто перенес инфекцию, необходимо заботиться о здоровье сердца» — заявил Зияд Аль-Али, старший автор исследования.
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