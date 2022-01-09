В Украине за сутки почти три тысячи человек заразились коронавирусом

В Украине за прошедшие сутки было зарегистрировано 2 810 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них 163 ребенка и 33 медицинских работника были инфицированы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки от вируса умерло 75 человек. С начала пандемии было зарегистрировано 97 239 смертей.

Кроме того, 840 человек были госпитализированы, а 2 818 вылечились от коронавируса.

За все время пандемии в Украине заболело 3 702 473 человека, выздоровело 3 511 269 человек, было проведено 16 956 514 тестов ПЦР.

Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.

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Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

Ранее Курсор сообщал, что ученые определили, почему вакцина против COVID-19 не всегда эффективна. Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах показали, что иммунная система каждого человека уникальна, поэтому инфекция переносится по-разному и действие вакцины также отличается.

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