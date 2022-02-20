В Украине значительно снизился прирост новых случаев COVID-19

В минувшую субботу в Украине было зарегистрировано 17 448 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти половина от пятничного показателя, сообщило Министерство здравоохранения Украины в воскресенье 20 февраля.
Среди новых случаев — 1473 ребенка и 142 медицинских работника. Госпитализации — 3172, смертей — 152, выздоровлений — 11963.
Больше всего случаев заболевания было выявлено в Киеве (2126), Харькове (1398) и Днепропетровской области (1077).
За все время пандемии в Украине заболели 4 720 771 человек, выздоровели 3 938 459, умерли 104 518 человек.
Ранее редакция Курсора сообщала, что врачи заявили, что почти половина населения Израиля заразилась Омикроном. В Израиле было зарегистрировано 2,2 миллиона подтвержденных инфекций Омикрон, но эпидемиологи подсчитали, что фактическое число случаев было намного выше — около 4,5 миллионов, что составляет почти половину населения Израиля.
Кроме того, наш портал писал, что врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы подхватить продолжительный COVID-19. Люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса после инфицирования.
Еще напомним, что ученые рассказали об опасности нового подвида штамма Омикрон. Некоторые ученые убеждены, что иммунитет к варианту Омикрона BA.1 смягчит и защитит людей от инфекции новым вариантом BA.2 в ближайшем будущем. Другие полагают, что BA.2 «заслуживает статуса варианта, вызывающего озабоченность».
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