В Украине значительно снизился прирост новых случаев COVID-19

В Украине продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом на фоне окончания пятой волны COVID-19 в Европе — за сутки вирусом заразились менее 20 тысяч человек.

В минувшую субботу в Украине было зарегистрировано 17 448 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти половина от пятничного показателя, сообщило Министерство здравоохранения Украины в воскресенье 20 февраля.

Среди новых случаев — 1473 ребенка и 142 медицинских работника. Госпитализации — 3172, смертей — 152, выздоровлений — 11963.

Больше всего случаев заболевания было выявлено в Киеве (2126), Харькове (1398) и Днепропетровской области (1077).

За все время пандемии в Украине заболели 4 720 771 человек, выздоровели 3 938 459, умерли 104 518 человек.

Ранее редакция Курсора сообщала, что врачи заявили, что почти половина населения Израиля заразилась Омикроном. В Израиле было зарегистрировано 2,2 миллиона подтвержденных инфекций Омикрон, но эпидемиологи подсчитали, что фактическое число случаев было намного выше — около 4,5 миллионов, что составляет почти половину населения Израиля.

Кроме того, наш портал писал, что врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы подхватить продолжительный COVID-19. Люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса после инфицирования.

Еще напомним, что ученые рассказали об опасности нового подвида штамма Омикрон. Некоторые ученые убеждены, что иммунитет к варианту Омикрона BA.1 смягчит и защитит людей от инфекции новым вариантом BA.2 в ближайшем будущем. Другие полагают, что BA.2 «заслуживает статуса варианта, вызывающего озабоченность».

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