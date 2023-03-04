В ВОЗ признали, что ученые до сих пор не смогли установить происхождение COVID-19

К тому же, службы США не поделились с организацией дополнительной информацией из отчетов, в которых говорится о происхождении ковида.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения признаются, что не имеют окончательного ответа о происхождения COVID-19. Работа все еще продолжается.

Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает Reuters.

По его словам, ВОЗ не отказалась от каких-либо гипотез об определении источников пандемии COVID-19. Однако единого мнения и весомых подтверждений у организации нет.

В свою очередь, технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове выразила разочарование тем, что США не поделились с ВОЗ дополнительной информацией из отчетов, в которых говорится о происхождении коронавируса. Она призвала страны, учреждения и исследователей, у которых есть какие-либо данные о происхождении пандемии, поделиться ими.

По мнению Ван Керкхове, важно изучать коронавирусы у животных, и то, как люди контактируют с этими животными. Одна добавила, что также важно продолжить изучение потенциальных нарушений биобезопасности и биозащиты любой из лабораторий, которые работали с коронавирусами. В первую очередь, в в Ухане

Ранее Курсор писал, что в ВОЗ не исключают, что вирус «Марбург» сможет конкурировать с коронавирусом. Новое заболевание начало стремительно распространяться в мире.

Ученые предупреждаю о рисках от повторных бустеров против COVID. Новое исследование показывает, что повторные бустеры против COVID-19 вредят ответу Т-клеток.

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