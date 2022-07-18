В ВОЗ рассказали о симптомах новой мутации коронавируса

Лихорадка и потеря обоняния больше не являются основными симптомами ковида — это связано с активной мутацией коронавируса. Сегодня пациенты сталкиваются с совершенно другими симптомами. Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу Дэвид Набарро рассказал, на что следует обратить внимание.
Итак, основными симптомами болезни теперь стали боль в горле, мигрень и заложенность носа.
«Этот вирус способен постоянно развиваться и изменяться. Причина, по которой мы получили увеличение заболеваемости, заключается в том, что он снова изменился и стал слишком умным для нас. Он может прорваться через нашу иммунную защиту, и именно поэтому число заболевших растет», — отметил эксперт.
Также в Израиле утвердили правила самостоятельного тестирования на COVID-19. Комитет Кнессета по здравоохранению утвердил правила, признающие самостоятельные тесты на антиген и ПЦР, проводимые не выходя из дома или в специальных центрах тестирования на COVID-19.
Наша редакция писала, что израильские ученые выяснили, как появляются новые варианты COVID-19. Новое израильское исследование показывают, что у пациентов с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими инфекциями COVID, возникают мутировавшие варианты.
Наш сайт информировал, что в Минздраве рассказали, какой штамм COVID-19 преобладает в Израиле. По словам главы комитета по COVID-19, профессора Салмана Зарки, почти 50% людей, инфицированных COVID-19 в Израиле, заразились новым штаммом BA.5.