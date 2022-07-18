В ВОЗ рассказали о симптомах новой мутации коронавируса

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что сейчас главными симптомами коронавируса стали боль в горле, мигрень и заложенность носа.

Лихорадка и потеря обоняния больше не являются основными симптомами ковида — это связано с активной мутацией коронавируса. Сегодня пациенты сталкиваются с совершенно другими симптомами. Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу Дэвид Набарро рассказал, на что следует обратить внимание.

Итак, основными симптомами болезни теперь стали боль в горле, мигрень и заложенность носа.

«Этот вирус способен постоянно развиваться и изменяться. Причина, по которой мы получили увеличение заболеваемости, заключается в том, что он снова изменился и стал слишком умным для нас. Он может прорваться через нашу иммунную защиту, и именно поэтому число заболевших растет», — отметил эксперт.