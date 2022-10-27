Вакцины не останавливают распространение COVID-19 — постановление Верховного суда Нью-Йорка

В своем постановлении суд постановил, что «вакцинация не препятствует заражению или передаче COVID-19». Основываясь на этом выводе, суд постановил, что все государственные служащие, уволенные за несоблюдение требований в отношении вакцин в штате Нью-Йорк, должны быть повторно приняты на работу и им должны вернуть задолженность.

Сам иск был подан 16 санитарными работниками, уволенными из Нью-Йорка после того, как они не выполнили предписание о вакцинации от октября 2021 года.

Судья Ральф Порцио постановил, что мандат, наложенный Комиссаром здравоохранения и гигиены города Нью-Йорка, нарушает конституцию штата и конституционные права рабочих на надлежащую правовую процедуру и равную защиту.

«В протоколе нет ничего, что подтверждало бы рациональность сохранения мандата на вакцинацию для государственных служащих при освобождении мандата для сотрудников частного сектора или создания исключения для определенных профессий, таких как спортсмены, художники и артисты. Это явно произвольный и капризный действие, потому что мы имеем дело с идентичными непривитыми людьми, с которыми одно и то же административное учреждение обращается по-разному», — заявил судья.

Город Нью-Йорк, который до сих пор отказывался повторно нанимать рабочих, уволенных в соответствии с мандатом на вакцину от COVID, пообещал обжаловать это решение.

«В то же время мандат остается в силе, поскольку это решение касается исключительно отдельных заявителей по этому делу. Мы продолжаем пересматривать решение суда, которое противоречит многочисленным другим постановлениям, уже поддерживающим мандат», — заявил CNN представитель юридического отдела Нью-Йорка.

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