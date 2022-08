Варианты COVID-19 продолжают эволюционировать — исследование

Согласно новому исследованию, опубликованы в рецензируемом академическом журнале Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS), варианты SARS-CoV-2, нового коронавируса, лежащего в основе COVID-19, возможно, разработали метод обхода интерферонов человека .Эта способность, по-видимому, помогла ему стать более заразным и тяжелым, поскольку он продолжает заражать людей во всем мире.

Интерфероны являются жизненно важной частью врожденной иммунной системы. Интерфероны, по сути, сражаются на передовой иммунной системы организма против вторгающихся патогенов. Но более поздние варианты, такие как Omicron, стали сопротивляться им.

Интерфероны представляют собой тип белка, который высвобождается клетками после обнаружения вирусов. Здесь эти белки берут на себя сигнальную роль, отправляя сообщения клеткам по всей иммунной системе, чтобы привести в действие ее защитные механизмы, объединяя иммунные клетки, макрофаги и остальные защитные силы организма, чтобы дать отпор и устранить любое заболевание, вставшее на его пути. Именно из-за этой способности препятствовать репликации вируса белки были названы интерферонами.

Сама иммунная система состоит из двух частей: врожденной иммунной системы и адаптивной иммунной системы.

Первая часть иммунной системы относится к общей иммунной системе, которая имеет дело с чужеродными патогенами, попадающими в организм. Именно такие белки, как интерфероны, ответственны за это.

Адаптивная иммунная система срабатывает, если врожденная иммунная система не в состоянии выполнить свою работу. Именно здесь видно, как антитела и клетки, такие как Т-клетки, вступают в игру, выявляя то, что вызывает заболевание, и нацеливая его, а также запоминая его на будущее. Таким образом, организм может оставаться невосприимчивым даже после исчезновения антител.

Другими словами, это то, что помогает укрепить иммунную систему в иммунной системе, поскольку не дает организму снова заболеть одним и тем же. Хотя, конечно, это не идеально и не всегда длится. Обе эти системы нужны, чтобы помогать друг другу. А учитывая широкомасштабный характер пандемии COVID-19, роль обеих сторон иммунной системы вызывает значительный интерес.

Таким образом, когда COVID-19 и его многочисленные варианты стали настолько распространенными, что заразили сотни миллионов людей во всем мире, ученым стало очевидно, что он разрабатывает средства для противодействия и уклонения от антител и Т-клеток адаптивной иммунной системы.

В организме есть несколько типов интерферонов, 17 из которых были изучены исследователями, чтобы увидеть, как они взаимодействуют со многими вариантами. Было показано, что некоторые из них эффективны, сильно подавляя распространение SARS-CoV-2. Но с более поздними версиями это было не так.

В частности, с Омикроном, одним из самых заразных и широко распространенных индивидуальных заболеваний в истории человечества, интерферонам стало намного сложнее справиться с коронавирусом. Проще говоря, для предотвращения распространения Омикрона требовалось больше интерферонов по сравнению с другими вариантами и штаммами с начала пандемии коронавирус .

Последствия этого открытия подчеркивают фиксацию исследований вариантов коронавируса и того, как они борются с адаптивной иммунной системой, особенно с упором на мутации в белке Spike вируса. Тем не менее, это исследование подчеркивает важную роль, которую играет врожденная иммунная система, и то, как интерфероны могут существенно помочь в борьбе с этими вирусами.

Ранее Курсор писал, что новое антитело нейтрализует все известные варианты COVID-19. Это может стать огромным шагом на пути к вакцине широкого спектра действия.

Курсор писал, что ученые выявили повышенный риск слабоумия после заражения COVID-19. Новое исследование является одним из первых, в котором рассматриваются долгосрочные последствия инфекции COVID в течение двух лет после острого заболевания.

Наша редакция писала, что Великобритания первой в мире утвердит использование вакцины для защиты от различных COVID-штаммов. Британский Объединенный комитет по вакцинации вскоре выдаст рекомендации по поводу того, как вакцину следует использовать в стране.

Курсор сообщал, что иммунолог предупредил: каждое повторное заболевание COVID-19 протекает тяжелее.