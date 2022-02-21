Врач назвала единственный способ отличить Омикрон от ОРВИ и гриппа

По словам врача, для ОРВИ характерны насморк и небольшое повышение температуры. Все три заболевания проявляются с похожими симптомами.

Как известно, симптомы штамма коронавируса Омикрон очень похожи на симптомы ОРВИ и гриппа. Без специальных тестов невозможно идентифицировать новый вариант ковида. Об этом сообщила Татьяна Руженцова, заместитель директора по клинической работе Института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора.

По ее словам, для ОРВИ характерны насморк и небольшое повышение температуры.

Однако это те же симптомы, которые возникают при легком течении коронавируса или гриппа. Поэтому, если вы заметили признаки заболевания, обратитесь к врачу и пройдите обследование.

Ранее редакция Курсора сообщала, что врачи заявили, что почти половина населения Израиля заразилась Омикроном. В Израиле было зарегистрировано 2,2 миллиона подтвержденных инфекций Омикрон, но эпидемиологи подсчитали, что фактическое число случаев было намного выше — около 4,5 миллионов, что составляет почти половину населения Израиля.

Кроме того, наш портал писал, что врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы подхватить продолжительный COVID-19. Люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса после инфицирования.

Еще напомним, что ученые рассказали об опасности нового подвида штамма Омикрон. Некоторые ученые убеждены, что иммунитет к варианту Омикрона BA.1 смягчит и защитит людей от инфекции новым вариантом BA.2 в ближайшем будущем. Другие полагают, что BA.2 «заслуживает статуса варианта, вызывающего озабоченность».

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.