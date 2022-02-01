Врач рассказал об опасном симптоме после Омикрона

Сергей Токарев заявил, что у переболевших коронавирусом, у которых был диагностирован Омикрон, может развиться аномальная гиперкоагуляционная реакция, из-за чего идет системная нагрузка на органы человека.

Врач рассказал о необычном симпотме, который может развиться у переболевши мутацией Омикрон. У людей с этим штаммом может развиться аномальная гиперкоагуляционная реакция, когда их кровь начинает сворачиваться.

Об этом пишет Суд.

«При Омикроне, независимо от тяжести заболевания, у пациентов начиналась так называемая аномальная гиперкоагуляция, когда эндотелий сосудов повреждался и кровь начинала свертываться. Другими словами, напряжение в системе было системным. Это может вызвать воспаление кровеносных сосудов в организме», — говорит врач Сергей Токарев.

Пока неясно, связано ли это с возрастом, полом или сопутствующими заболеваниями, сказал он. Ранее подобные осложнения наблюдались у людей с мутацией Дельта. Но затем болезнь переросла в нечто более сложное: «ковидная» пневмония, дыхательная недостаточность со значительным снижением сатурации и интенсивная терапия.

«Все это происходило на фоне системного воспалительного процесса. Тяжелых форм болезни мутацией Омикрон относительно немного, а системных заболеваний — единицы», — добавил он.

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