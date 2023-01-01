Ученые предупреждают о возможном появлении нового мутанта COVID-19

Китай продолжает адаптироваться к ослаблению строгих правил сдерживания распространения вируса. Около трех лет назад первоначальная версия коронавируса распространилась из Китая по всему миру и в конечном итоге ее заменил штамм Дельта, потом появился штамм Омикрон и другие варианты.

Ученые не знают, может ли из-за всплеска COVID-19 в Китае появиться новый мутант коронавируса, но опасаются, что это может произойти. По их словам, это может быть похоже на варианты Омикронов, циркулирующие там сейчас. Это может быть сочетание штаммов. Или что-то совсем другое, говорят они.

«Население Китая очень велико, а иммунитет ограничен. И, похоже, именно в этих условиях мы можем увидеть взрыв нового варианта», — сказал доктор Стюарт Кэмпбелл Рэй, эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Джона Хопкинса.

Каждая новая инфекция дает коронавирусу шанс мутировать, и вирус быстро распространяется в Китае. Страна с населением 1,4 млрд человек в значительной степени отказалась от своей политики «нолевого COVID». Хотя общий зарегистрированный уровень вакцинации высок, уровни ревакцинации ниже, особенно среди пожилых людей. Китайские вакцины оказались менее эффективными против серьезных инфекций, чем версии матричной РНК западного производства. Многим делали прививки больше года назад, то есть иммунитет ослаб.

Доктор Шан-Лу Лю, изучающий вирусы в Университете штата Огайо, сказал, что многие существующие варианты омикронов были обнаружены в Китае, в том числе BF.7, который чрезвычайно хорошо умеет уклоняться от иммунитета и, как полагают, является причиной нынешнего всплеска.

Эксперты говорят, что население с частичным иммунитетом, такое как население Китая, оказывает особое давление на изменение вируса. Только ученые не знают, вызовет ли новый вариант более тяжелое заболевание. Эксперты говорят, что нет никакой врожденной биологической причины, по которой вирус должен становиться мягче с течением времени.

В Китае большинство людей никогда не подвергались воздействию коронавируса. Китайские вакцины основаны на более старой технологии, производящей меньше антител, чем вакцины с информационной РНК.

Учитывая эти реалии, доктор Гагандип Канг, изучающий вирусы в Христианском медицинском колледже в Веллоре, Индия, сказал, что еще неизвестно, будет ли вирус следовать той же схеме эволюции в Китае, что и в остальном мире после вышли вакцины.

Ранее Курсор писал, что ВОЗ «очень обеспокоена» всплеском заболеваемости COVID-19 в Китае. Несколько недель назад страна отказалась от своей политики нулевого COVID. Сейчас больницы переполнены.

Кроме этого в Китае сообщили о смягчении политики ограничений по Covid. С понедельника в Китае начнут постепенно отменять некоторые требования по передвижению в транспорте и дополнительному тестированию, что станет новым смягчением политики «нулевого Covid» после общенациональных протестов.

Курсор сообщал, что китайские власти отслеживают участников протестов по мобильным телефонам. Китайские власти используют данные с мобильных телефонов, чтобы выследить протестующих, которые вышли на митинги в Пекине и других городах против жестких правительственных ограничений по Covid.

Напомним, что Китай захлестнули волны протеста из-за жесткого локдауна.