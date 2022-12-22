Затяжной COVID поражает бедных людей гораздо сильнее, чем богатых — исследование

В исследовании подсчитывалось количество длительных симптомов COVID-19, от которых страдают люди, выздоровевшие от тяжелой или острой инфекции.

Исследователи обнаружили, что у более бедных респондентов в среднем почти в два раза больше симптомов, чем у более богатых респондентов. По данным исследовательского проекта, проведенного учеными из Университета Бен-Гуриона, Вашингтонского университета в Сент-Луисе и ряда других учреждений, у выздоровевших израильтян с низким доходом в среднем было 3,3 симптома, в то время как у израильтян с более высоким доходом в среднем было 1,8 симптома.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Хотя в исследовании не измерялась тяжесть симптомов, исследователи сочли количество симптомов достаточно хорошим показателем, особенно с учетом обнаруженной большой разницы и статистической значимости результатов. Длительные симптомы COVID охватывают широкий спектр и включают усталость, проблемы с концентрацией внимания и памятью, мышечные боли, проблемы со сном и проблемы с психическим здоровьем.

Ученые опросили 2200 израильтян на предмет их здоровья и наблюдали четкую тенденцию в социально-экономических отношениях среди тех, кто выздоровел от коронавируса.

«Хорошо известно, что инфекции поражают более бедных людей сильнее, чем другие, и теперь это исследование показывает, что длительный COVID также непропорционально влияет на них, что является важным открытием», — сказала доктор Став Шапира из Университета медицинских наук Бен-Гуриона.

Она сказала, что уже давно замечено, что образ жизни бедных людей и окружающая среда, с которой они сталкиваются, наносят ущерб их здоровью, и исследования показывают, что этот эффект сильно сказывается в долгосрочной перспективе COVID. Шапира добавила, что «это действительно подчеркивает важность социальных детерминант здоровья».

Затяжной COVID оказывается серьезной проблемой как для выздоровевших пациентов, так и для систем здравоохранения. Недавно опубликованное израильское исследование показало, что среди взрослых, заразившихся COVID-19, каждый третий не может вернуться к состоянию здоровья до заражения даже через несколько месяцев. Другое израильское исследование показало, что затянувшийся COVID наносит серьезный удар по самочувствию миллионов людей во всем мире.

Последние исследования помогают врачам, медсестрам и политикам понять, в какой степени социально-экономические факторы могут ее усугубить, — таким образом, помогая им планировать, в каких районах и сообществах использовать дополнительные ресурсы.

«Политики должны сосредоточиться на конкретных группах. В Израиле это означает уделять особое внимание географической периферии, где доходы ниже. У других стран будут свои приоритетные направления», — добавила она.

Доктор Орен Хеллер, израильский исследователь Вашингтонского университета в Сент-Луисе и один из авторов исследования, сказал, что это указывает на накопление слоев неравенства в отношении здоровья.

«В целом более бедные люди страдают от большего количества проблем со здоровьем. Мы увидели здесь, что люди с низким доходом начали пандемию менее здоровыми, чем другие, заразились чаще и теперь сталкиваются с большим количеством проблем из-за длительного COVID», — сказал он.

Шапира, Хеллер и их сотрудники опубликовали рецензируемую статью в Международном журнале общественного здравоохранения. Они написали, что затяжной COVID оказывается очень трудно лечить, потому что он очень широко распространен, потому что это «развивающееся явление» и потому что он включает очень разные симптомы. Но они подчеркнули, что это «может значительно ухудшить качество жизни и самочувствие».

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