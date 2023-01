Известного музыканта арестовали по обвинению в хранении оружия

Полиция арестовала вокалиста Cage The Elephant в отеле Нью-Йорка по обвинению в хранении оружия.

Об этом сообщает CBS News.

Правоохранители заявили, что 39-летнему Мэтью Шульцу предъявлены два обвинения в незаконном хранении заряженного огнестрельного оружия и два обвинения в незаконном хранении оружия.

Полиция сообщила, что около 10 часов утра в четверг им позвонили в службу 911 и сообщили о человеке, у которого было оружие в отеле Bowery. По словам полиции, при обыске правоохранители обнаружили два заряженных огнестрельного оружия. Неясно, что именно послужило причиной звонка в 911.

Отметим, что Cage The Elephant является американской рок-группой из города Боулинг-Грин (штат Кентукки), образованной в 2006 году. Спустя два года музыканты выпустили свой первый альбом, на который повлияли множественные стили, а именно классический рок, фанк, блюз.

Вторым альбомом группы стал Thank You, Happy Birthday, где слились воедино тяжелый рок, фанк и блюз. В 2019 году артисты выпустили свой пятый студийный альбом Social Cues в 2019 году, который стал лучшим рок-альбомом на церемонии вручения премии Грэмми 2020 года. Группа также получила ту же награду в 2017 году за свой альбом «Tell Me I’m Pretty».

Ранее мы рассказывали, что в США ребенок выстрелил в учительницу.

«Курсор» сообщал, что Криштиану Роналду на грани разрыва со своей невестой.

Помимо этого Гарвардский университет отказал в работе экс-главе Human Rights Watch из-за его антиизраильской предвзятости.