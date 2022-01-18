Курсор составил список лучших романтических комедий

Если вы хотите легкое кино о любви на вечер — этот список вам пригодится.

«Курсор» собрал самые интересные и смешные фильмы о любви.

Отпуск по обмену

Фильм о двух женщинах, которые разочаровались в любви и поменялись домами на Рождество.

Реальная любовь

В центре сюжета несколько любовных линий, которые развиваются также в период рождественских праздников.

Дневник Бриджит Джонс

История о женщине, которая работает на тв и в поисках любви, однако, ей часто не везет с избранниками.

Голая правда

Ведущий помогает женщине завоевать сердце избранника, однако, сам влюбляется в нее.

Чего хотят женщины

Мужчина получает необычную способность… Он может слышать мысли женщин.

Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал список лучших фильмов в жанре фэнтези.

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