Курсор составил список лучших романтических комедий

«Курсор» собрал самые интересные и смешные фильмы о любви.
Отпуск по обмену
Фильм о двух женщинах, которые разочаровались в любви и поменялись домами на Рождество.
Реальная любовь
В центре сюжета несколько любовных линий, которые развиваются также в период рождественских праздников.
Дневник Бриджит Джонс
История о женщине, которая работает на тв и в поисках любви, однако, ей часто не везет с избранниками.
Голая правда
Ведущий помогает женщине завоевать сердце избранника, однако, сам влюбляется в нее.
Чего хотят женщины
Мужчина получает необычную способность… Он может слышать мысли женщин.
Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал список лучших фильмов в жанре фэнтези.
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