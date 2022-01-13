Меган Фокс выходит замуж за известного репера

Меган Фокс поделилась видео, на котором ее бойфренд, точнне уже жених, встал на колено перед деревом, где они заявили, что влюбились друг в друга в июле 2020 года. Теперь молодые будут готовиться к свадьбе.
«Как-то полтора года спустя, пройдя вместе через ад и насмеявшись больше, чем я когда-либо могла себе представить, он предложил мне выйти за него замуж», — написала Фокс в посте. «И так же, как и в каждой жизни до этой, и в каждой жизни, которая последует за ней, я сказала «да».
Фокс закончила свой пост словами «а потом мы выпили кровь друг друга», но это не было запечатлено на видео.
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Также рэпер поделился в соцсетях видео, где видно кольцо, которое он подарил Меган на помолвку. Кольцо было сделано под заказ с бриллиантом и изумрудом, которые образуют «неясное сердце, которое является нашей любовью».
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Для Меган Фокс это второй брак, также у нее есть трое сыновей.
Это первый брак для 31-летнего Келли, у которого есть дочь от предыдущих отношений.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Джейсон Момоа объявил о разводе с женой.
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