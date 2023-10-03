Натали Портман сыграла в новой драме, в сети появился трейлер

В начале декабря 2023 года на стриминговом сервисе Netflix выйдет новая драма под названием "Май, декабрь", главную роль в котором сыграла 42-летняя актриса израильского происхождения Натали Портман.

В сети уже появился трейлер киноленты, в котором рассказывается о том, что известная актриса (Натали Портман), приезжает в небольшой город, чтобы подготовиться к съемкам нового фильма и поближе познакомиться с женщиной, являющейся прототипом своей героини. Актрисе предстоит сыграть взрослую женщину, которую в драме играет Джулианна Мур, что закрутила роман со своим школьником. Спустя 20 лет они вместе и воспитывают близнецов. Об их истории любви и было принято снять сюжет.

Сначала возлюбленные с радостью принимают в гостях кинозвезду и хотят поделиться с ней деталями своих отношений. Но постепенно напряжение между актрисой и женщиной, которую ей предстоит сыграть, нарастает. А ее супруг начинает задаваться вопросом, а действительно ли они с женой настолько любят друг друга, как рассказывают об этом окружающим.

Известно, что премьера драмы "Май, декабрь" состоялась в мае текущего года на Каннском кинофестивале. Фильм получил от зрителей шестиминутные овации стоя.

"Курсор" писал ранее, что 42-летняя известная актриса Натали Портман в шикарном образе была замечена на одном из пляжей в Испании. Знаменитость была в окружении съемочной группы.