Натали Портман в шикарном красном платье заметили на пляже в Испании

Как оказалось, звезда фильма "Черный лебедь" участвовала в съемках новой кампании модного дома Dior. На ней было прозрачное струящееся красное платье с глубоким вырезом, которое идеально подчеркивало ее фигуру.

42-летняя американская актриса израильского происхождения Натали Портман в шикарном образе была замечена на одном из пляжей в Испании. Знаменитость была в окружении съемочной группы.

Сначала актриса бегала по пляжу, а потом в какой-то момент прыгнула в воду для эффектного кадра, а выйдя на берег закуталась в белый халат. На фотосессии она выглядела сияющей: с минимальным макияжем и растрепанными волосами.

"Курсор" писал ранее, что 42-летняя знаменитая актриса, звезда фильма "Черный лебедь" Натали Портман была замечена на прогулке в Париже (Франция) вместе с мужем и двумя детьми на фоне слухов о разводе.

Еще мы писали, что 38-летняя израильская актриса, звезда супергеройского фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот поделилась с поклонниками новыми нежными кадрами, на которых позирует в летнем белом костюме.