Поддержавший Украину Максим Галкин, лишился работы и имущества в россии

Максим Галкин осудил вторжение россии в Украину, после чего покинул страну вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми, и переехал в Израиль.

В телефонном разговоре юморист рассказал украинской телеведущей Маше Ефросининой, что его очерняют в печати, стирают как артиста и даже готовят уголовное дело.

«Я как раз считаю, что то, что я делаю – это нормально! Это естественная реакция на то, что происходит в Украине. Но выходит, что я белая ворона, потому что все остальные молчат», — заявил Галкин.

Также Ефросинина поделилась, что у Галкина также отобрали шикарный дом в москве*.

Курсор писал ранее, что Амаль Клуни выступила в поддержку Украины на неофициальном заседании Совета Безопасности ООН. Британский юрист по правам человека, жена американского актера Джорджа Клуни Амаль Клуни выразила свою поддержку украинскому народу и осудила преступные действия россии.

Также мы сообщали, что Джоан Роулинг высказалась по поводу военного вторжения россии на территорию Украины. Писательница заявила, что жалеет, что не может творить магию для того, чтобы защитить Украину от агрессии путина.