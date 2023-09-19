Приянка Чопра восхитила подписчиков шикарным прозрачным платьем на мероприятии Victoria’s Secret

Фанаты выразили восторг нарядом звезды.

Приянка Чопра привлекла внимание публики, когда вышла на розовую дорожку на мероприятии Victoria’s Secret World Tour 2023, которое состоялось в Манхэттенском центре в Нью-Йорке 6 сентября.

Embed from Getty Images

На этом звездном мероприятии присутствовали самые горячие модели отрасли, в том числе такие иконы, как Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Кэндис Свейнпол и другие. Мероприятие прошло в поддержку модного шоу «The Tour» от бренда нижнего белья Victoria’s Secret, которое выйдет в эфир на Amazon Prime Video 26 сентября.

41-летняя актриса позировала в прозрачном платье с длинными рукавами от бренда Giambattista Valli из коллекции осень-зима 2023. Смелый наряд с вырезом на груди был подчеркнут Приянкой черным бюстгальтером и нижним бельем с высокой талией.

View this post on Instagram A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

Поклонники завалили Instagram Приянки комплиментами, восхваляя ее потрясающий внешний вид и неоспоримую элегантность. Приянка Чопра еще раз продемонстрировала, что она может носить откровенные наряды с изяществом и классом, заставляя фанатов трепетать перед ее красотой, как внутренней, так и внешней.

Курсор писал, что Кейт Миддлтон в стильном образе попробовала себя в роли пилота вертолета.

Курсор напоминает, что счастливую Дженнифер Лопес с супругом заметили на рынке в Лос-Анджелесе.