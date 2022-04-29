Сценарист «Звездного пути» и сооснователь ВВС Израиля Гарольд Ливингстон умер в возрасте 97 лет

Ливингстон в качестве добровольца «Махаля» помогал зарождающемуся еврейскому государству в Войне за независимость 1948 года — это сыграло важную роль в победе Израиля.

Американский писатель-фантаст еврейского происхождения и один из основателей ВВС Израиля Гарольд Ливингстон скончался в четверг в возрасте 97 лет, сообщает Variety со ссылкой на членов семьи.

Согласно некрологу в Daily Star Trek News, у него остались сын Дэвид, дочери Лия и Ева и племянник Роберт.

Ливингстон написал сценарии для многих телешоу, таких как оригинальная «Миссия невыполнима», а также несколько книг. Тем не менее, его самым известным художественным произведением, безусловно, является «Звездный путь» 1979 года, кинематографический дебют культовой и революционной научно-фантастической франшизы с участием актеров оригинального телесериала.

Rest in Peace, Harold Livingston

Screenwriter of Star Trek the Motion Picture

1924-2022 pic.twitter.com/CIG5YlgnV4 — Star Trek Éire (@startrekeire) April 28, 2022

Фильм «Звездный путь», хотя и был встречен неоднозначными критическими отзывами, стал большим хитом и породил еще несколько фильмов и сериалов, помогая франшизе работать по сей день.

Но в Израиле Ливингстона помнят совсем за другое: он был одним из основателей ЦАХАЛа, пишет The Jerusalem Post.

Harold Livingston, the Jewish American writer behind the 1979 Star Trek movie and a founding member of the Israeli Air Force, passed away at the age of 97. May his legacy live long and prosper. Report by @AaronReich | #Israel | #StarTrek https://t.co/tYbDd3LQPm — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) April 29, 2022

Он присоединился в качестве добровольца «Махаля», помогая зарождающемуся еврейскому государству в Войне за независимость 1948 года — на самом деле, это сыграло важную роль в победе Израиля.

За несколько лет до этого Ливингстон служил в вооруженных силах США в составе транспортной авиационной эскадрильи. Этот опыт сослужил ему хорошую службу, когда он присоединился к Командованию воздушного транспорта ВВС США, доставляя боеприпасы, оружие и самолеты в Израиль из Чехословакии.

Его опыт был описан в документальном фильме «Выше и дальше» режиссера Нэнси Спилберг, в котором основное внимание уделялось американским пилотам-евреям, которые помогли создать ЦАХАЛ.

Кроме того, Курсор писал, что бывший сотрудник посольства Израиля в Украине погиб в результате обстрела Киева.