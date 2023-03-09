Ноа Кирел представила песню для Евровидения-2023 и показала яркий видеоклип

Израильскую поп-сенсацию Ноа Кирел объявили участницей Евровидения-2023 еще в июле 2022 года, когда телекомпания KAN решила, что она достойна представлять страну на конкурсе в Ливерпуле. Однако Кирел не подтверждала свое участие до августа.

Ранее в этом году делегация опубликовала в Твиттере название песни. Сегодня мы наконец-то можем послушать ее.

Смотрите видеоклип по ссылке.

Над этой песней работали Дорон Мадали, Йинон Яхель и Мэй Сфадиа. Дорон Мадали также является соавтором песни «Toy», с которой Нетта победила на Евровидении в 2018 году.

Ноа Кирел исполнит песню в первом полуфинале 9 мая 2023 года.

Ноа Кирел родилась 10 апреля 2001 года в Раанане, Израиль.

С 2017 по 2020 год она каждый год побеждала в номинации «Лучший израильский исполнитель» на MTV Europe Music Awards.

Еще в феврале 2020 года, как и большинство 18-летних в Израиле, Ноа поступил на службу в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), а несколько месяцев спустя заключила контракт со звукозаписывающей компанией Atlantic Records.

В 14 лет она выпустила свой первый сингл «Medabrim», который стал хитом в Израиле и положил начало ее успешной карьере. В настоящее время у Ноа Кирел более 1,3 миллиона подписчиков в Instagram и чуть более 900 тысяч слушателей в месяц на Spotify, а многочисленные песни имеют более 1 миллиона прослушиваний.

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