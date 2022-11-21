Умерла 47-летняя звезда популярного сериала «Сверхъестественное»

В 2020 году у знаменитости диагностировали лейкемию.

На 48-м году жизни скончалась американская актриса Никки Эйкокс, которая завоевала популярность поклонников благодаря роли Мег Мастерс в популярном сериале «Сверхъестественное».

Трагическую новость подтвердила в социальных сетях сестра ее супруга Сьюзан Рааб Чеклоски.

В публикации она рассказала, что актриса последние минуты жизни провела вместе со своим мужем. Они прожили прекрасные годы вместе. Все, кто знаком с Никки знал, что она определенно была борцом.

В 202о году у знаменитости диагностировали лейкемию. Сначала актриса думала, что у нее коронавирус после того, как «очень заболела», но позже обследование установило, что у нее рак крови.

Звезда сериала «Сверхъестественное» прошла сложное лечение химиотерапией и трансплантацию стволовых клеток. Свою борьбу с онкологией она показывала на личном веб-сайте о веганском образе жизни «Кешью и оливки», а также рассказывала о буднях лечения в Instagram.

«Курсор» писал ранее, что голливудская актриса, звезда американского ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон сообщила трагическую новость. У знаменитости умер отец — актер Джон Энистон.

Еще мы писали, что звезда «Гарри Поттера» и «Джеймса Бонда» Робби Колтрейн скончался в больнице недалеко от своего дома в Ларберте (Шотландия). Удостоенный наград актер последние два года болел.

Напомним, что 38-летний американский актер, звезда фильмов «Тор» и «Мстители: Финал» Крис Хемсворт шокировал поклонников новостью, что берет перерыв в карьере из-за проблем со здоровьем.