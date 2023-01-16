В Израиле пересмотрены ставки подоходного налога

Израильтяне начали платить подоходный налог по самой низкой ставке 10% с 6 450 шекелей в месяц в 2022 году и теперь будут платить 10% подоходный налог с 6 790 шекелей.

С 1 января 2023 года шкала подоходного налога в Израиле, привязанная к индексу потребительских цен, была пересмотрена в сторону повышения с учетом инфляции, превышающей 5% за последний год. Следовательно, в 2023 году большинству израильтян придется платить от 700 до 5 000 шекелей меньше налогов, в зависимости от их годового дохода.

Израильтяне начали платить подоходный налог по самой низкой ставке 10% с 6 450 шекелей в месяц в 2022 году и теперь будут платить 10% подоходный налог с 6 790 шекелей. 14% налоговая ставка увеличивается с 9 240 шекелей до 9 730 шекелей, а 20% — с 14 840 шекелей до 15 620 шекелей. 31% налоговый порог повысится с 20 620 до 21 710 шекелей, а 35% порог — с 42 910 шекелей до 45 180 шекелей. Самый верхний порог в размере 50% (включая 3% подоходного налога) вырастет с 55 000 шекелей до 58 190 шекелей.

Ранее Курсор писал, что эксперты рассказали, что будет с шекелем в 2023 году. Шекель стабилен по отношению к доллару и евро.

Кроме этого, Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Новый показатель стал самым высоким с 2008 года.

Наша редакция писала, что Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год. Главный экономист Министерства финансов Израиля Шира Гринберг пересмотрела прогноз роста ВВП Израиля в следующем году.

Самые эффективные экономики мира: Израиль попал в рейтинг The Economist. Британский еженедельник сообщил, что Израиль добился экономического успеха за последний год, несмотря на политический хаос.