Эксперты рассказали, что будет с шекелем в 2023 году

На утренних межбанковских торгах обменный курс шекеля вырос на 0,09% по отношению к доллару — по 3,524 шекеля за доллар и на 0,06% по отношению к евро — по 3,743 шекеля за евро.

Об этом сообщает Globes.

Вчера Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,142% ниже уровня вторника, до 3,527 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,594% выше, до 3,741 шекеля за евро.

Шекель немного укрепляется по отношению к доллару второй день подряд после того, как Банк Израиля повысил процентную ставку на 0,5% в начале этой недели до 3,75%, таким образом закрыв процентный разрыв по отношению к доллару США, евро и фунту стерлингов.

Однако большинство аналитиков считают, что именно фондовый рынок США и политика хеджирования израильских институциональных инвесторов в отношении их зарубежных позиций являются основным двигателем обменного курса шекеля к доллару. Когда рынки падают, шекель слабеет, а когда рынки растут, шекель укрепляется.

Израильские инвестиционные дома склонны полагать, что в течение 2023 года шекель будет постепенно укрепляться по отношению к доллару, возможно, даже до 3,37 шекеля за доллар в среднем. В основе консенсуса лежит 3,40-3,45 шекеля за доллар, и Банк Леуми считает, что в 2023 году шекель будет колебаться в пределах 3,40-3,50 шекеля за доллар.

Главный стратег Bank Hapoalim Моди Шафрир заявил: «С одной стороны, сохраняющиеся структурные силы поддерживают сильный шекель в долгосрочной перспективе, с другой стороны, поведение рынков будет иметь эффект в основном в краткосрочной перспективе. Что касается политики правительства, если его меры приведут к существенному оттоку иностранных инвесторов из Израиля, то это приведет к ослаблению шекеля.Но в сценарии, когда Нетаньяху продвигается к миру с Саудовской Аравией (по мнению политических репортеров, вопрос является очень приоритетным ) — это укрепит структурные факторы, поддерживающие сильный шекель».