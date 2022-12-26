Самые эффективные экономики мира: Израиль попал в рейтинг The Economist

Британский еженедельник сообщил, что Израиль добился экономического успеха за последний год, несмотря на политический хаос.

Журнал The Economist поставил Израиль на четвертое место среди наиболее эффективных экономик в 2022 году.

«На Ближнем Востоке Израиль добился успеха в прошлом году, несмотря на политический хаос», — пишет британский еженедельник.

Рейтинг 34 стран ОЭСР был основан на пяти макроэкономических показателях: рост ВВП, годовая инфляция, широта инфляции, цены акций и государственный долг. Отношение долга Израиля к ВВП упало с 68% до 60% в этом году. Хотя инфляция за последние 12 месяцев выросла до 5,3%, это примерно половина уровня инфляции в большинстве западных экономик, как указывает The Economist.

The Economist поставил Грецию на первое место в рейтинге стран с самой эффективной экономикой в ​​2022 году после потрясений, которые обрушились на экономику в годы, предшествовавшие пандемии Covid-19. Среди прочего, Греции удалось сократить соотношение долга к ВВП на 16% за последний год. На втором и третьем местах рейтинга, опередив Израиль на четвертом месте, оказались Португалия и Ирландия. Израиль разделил четвертое место с Испанией.

В крупнейших экономиках мира дела обстояли не так хорошо. США заняли 20-е место с незначительным ростом ВВП в 0,2%, а Германия заняла 30-е место с высокой инфляцией в 10%. На последнем месте среди 34 стран ОЭСР оказалась Эстония.

Международное сравнение The Economist показывает преимущество в инфляции в странах, чья энергетика не основана на российском газе и нефти, таких как Израиль. Испания, например, которая закупает природный газ в Алжире и использует солнечную энергию, зафиксировала относительно умеренный рост индекса потребительских цен на 5,7% за 12 месяцев с октября 2021 года по сентябрь 2022 года. инфляция составила 20% за этот период из-за зависимости от российской энергии.

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