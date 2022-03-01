Министр финансов Германии: Санкции оказали огромное влияние на Россию

Кристиан Линднер заявил, что лидеры стран G7 уже в ближайшие дни представят новый пакет санкций. Прошлые пакет, по его заявлениям, значительно повредил экономику РФ.

Западные санкции против России оказывают значительное влияние на ее экономику, говорит министр финансов Германии, в то время как G7 рассматривает дальнейшие карательные меры в ответ на вторжение Москвы в Украину.

«Санкции уже оказали значительное влияние на рынки капитала и валюту», — говорит Кристиан Линднер, чья страна по ротации председательствует в клубе богатых стран G7.

«Министры финансов стран G7 на встрече обменялись предложениями о дальнейших мерах, которые могут быть приняты», — сказал Линднер на пресс-конференции, добавив, что решение по этим предложениям будет принято в ближайшие дни.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Россия нанесла ракетный удар по Харьковской обладминистрации. Рядом нет никакой военной инфраструктуры. Здание находится в центре города. Момент ракетного удара удалось зафиксировать на видео.

Кроме того, наш сайт писал, что российский снаряд попал в роддом в Киевской области. Российские оккупанты обстреляли частный роддом «Адонис» в поселке Бузова Киево-Святошинского района и реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области.

Еще напомним, что за четыре дня войны с РФ в Украине погибло более 100 мирных жителей.

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