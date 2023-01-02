Банк Израиля собирается объявить о новом повышении ставок

Аналитики, которые ранее предсказывали, что Банк Израиля повысит ставку на 0,25% 2 января, теперь видят более значительное повышение ставки.

Валютный комитет Банка Израиля во главе с управляющим профессором Амиром Яроном, который собирается, чтобы обсудить процентную ставку на январь, как ожидается, повысит ставку на своем седьмом заседании подряд. С апреля 2022 года ставка выросла с исторического минимума в 0,1% до текущих 3,25%. Большинство аналитиков ожидают, что Банк Израиля повысит ставку на 0,5%, в то время как меньшинство прогнозирует повышение на 0,25%.

Об этом сообщает Globes.

Последний консенсус среди аналитиков заключается в том, что Банк Израиля будет продолжать повышать процентную ставку, пока она не достигнет 4%. Еще несколько недель назад большинство аналитиков прогнозировали рост ставки до 3,5-3,75%, но последние данные повысили их прогнозы.

Среди причин последних прогнозов — политика ФРС США, которая в своем последнем решении по процентной ставке заявила, что жесткая денежно-кредитная политика будет продолжена и что процентные ставки не начнут падать в 2023 году. Другая причина — инфляция в Израиле, которая достигла годового уровня, составляет 5,3% и, как ожидается, вырастет еще больше с объявлением данных индекса потребительских цен (ИПЦ) за декабрь.

До сих пор Израиль гордился своей относительно низкой инфляцией по сравнению с остальным миром, но, похоже, разрыв сокращается. Инфляция в США упала выше ожиданий два месяца подряд, в то время как в Израиле она, вероятно, еще не достигла пика. В результате Банк Израиля может поддерживать процентные ставки на высоком уровне в течение более длительного периода, чем даже в США.

Ожидаемое повышение процентной ставки не будет единственным интересным вопросом заявления Банка Израиля. Ожидается, что исследовательское подразделение опубликует обновленный прогноз процентных ставок, роста и инфляции на 2023 год.

Ранее Курсор писал, что Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год. Главный экономист Министерства финансов Израиля Шира Гринберг пересмотрела прогноз роста ВВП Израиля в следующем году.

Самые эффективные экономики мира: Израиль попал в рейтинг The Economist. Британский еженедельник сообщил, что Израиль добился экономического успеха за последний год, несмотря на политический хаос.

Курсор также сообщал, что Израиль ожидает многомиллиардный профицит бюджета. Профицит ожидают несмотря на то, что ноябрь был третьим месяцем подряд в Израиле с бюджетным дефицитом.

Наша редакция писала, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Рост и снижение процентной ставки влияет на стоимость предложений банков по депозитам и кредитам.