Баркат рассказал о перспективах развития экономики Израиля

Высокие цели Нира Барката могут оказаться труднодостижимыми в свете предлагаемой правовой реформы, которая может нанести ущерб репутации Израиля среди иностранных инвесторов.

На Дипломатическом форуме по реформе импорта Израиля, который состоялся в Тель-Авиве, министр экономики и промышленности Нир Баркат поделился своим видением будущего экономики Израиля.

«Основываясь на успешном росте ВВП год за годом в прошлом, мое видение состоит в том, чтобы удвоить ВВП Израиля за 15 лет. Это означает, что мы должны иметь в среднем 5% роста нашего ВВП из года в год. Это огромная задача для Израиля, основанная на нашем конкурентном преимуществе и нашем желании работать по всему миру и заводить друзей, это то, что находится в пределах досягаемости, и это то, за что берется наше правительство», — сказал бывший мэр Иерусалима и действующий министр экономики.

По словам Барката, еще одним важным фактором в обеспечении роста, необходимого для достижения высокой цели экономического развития является рост технологического сектора страны, который представляет собой значительную часть экономики Израиля.

«Это означает, что экспорт технологического сектора должен расти более чем на 10% из года в год. Сегодня у нас в Израиле около 350 000 технических сотрудников, это 9% рабочей силы; через 20-25 лет мы должны достичь 2 миллионов, что составит 25% рабочей силы. Для нас это огромная задача — реализовать это видение», — сказал Баркат.

Однако этому росту может помешать запланированная новым правительством реформа судебной системы, которая серьезно ограничит полномочия Верховного суда Израиля. Критики отмечают, что план реформы по лишению Высокого суда возможности контролировать полномочия Кнессета приведет к резкому негативному воздействию на деловой сектор Израиля, особенно на кредитный рейтинг страны и репутацию среди иностранных инвесторов.

«С предлагаемыми изменениями [в правовой системе] правительство пытается нацелиться на Верховный суд. Но, несомненно, это повлияет и на суды низшей инстанции, и это может оказать разрушительное воздействие на готовность венчурных капиталистов инвестировать», — пояснил профессор Моше Звиран, директор по предпринимательству и инновациям Тель-Авивского университета.

Кроме того, увеличение числа работников в технологическом секторе может стать проблемой, если новое правительство будет продвигать анти-ЛГБТК и расистские программы, которых придерживаются несколько высокопоставленных членов правительства.

«Сегодня в Израиле огромная нехватка инженеров, и чем больше мы сможем привлекать женщин на руководящие должности, чем больше мы сможем привлечь израильских арабов в рабочую силу в сфере высоких технологий, тем больше мы сможем привлечь ультраортодоксальных евреев в рабочая сила только сделает израильские технологии намного, намного сильнее», — сказал управляющий партнер и основатель Amiti VC Бен Рабиновиц.

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