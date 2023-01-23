Нетаниягу: Тот, кто инвестирует в Израиль, получит большую прибыль

«Я знаю, что есть несколько животрепещущих вопросов, но, как мы всегда говорим, прежде всего самое главное – здоровье, поэтому начнем со здоровья», — сказал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

«Мы начинаем неделю с важных новостей для граждан Израиля в этой области. Правительство одобрит добавление в корзину здравоохранения более 120 новых лекарств и методов лечения. Новая помощь, которую мы предоставим, на общую сумму 650 млн шекелей, поможет более чем 350 000 израильтян», — добавил он.

«От здоровья к безопасности. В прошлый четверг я встретился с советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Этот визит пришелся на особое время, когда мы столкнулись с серьезными вызовами нашей национальной безопасности и серьезными возможностями для установления мира с нашими соседями. вызовы региональной безопасности, особенно Ирана, а также пути сотрудничества между нами против этой общей угрозы.

Должен сказать, что в отношении встреч я был впечатлен искренним и взаимным желанием достичь взаимопонимания по этому вопросу, который имеет решающее значение для безопасности государства. Обсуждения по этому вопросу будут проходить между Иерусалимом и Вашингтон в ближайшие недели», — сказал он.

«И от безопасности к экономике: Государство Израиль успешно завершило крупный выпуск государственных облигаций. Государство привлекло 2 млрд долларов от международных институциональных инвесторов, при этом спрос достиг более 10 млрд долларов. Конечно, это полностью противоречит кампании страха, что СМИ ведут против правительства. Это не только кампания страха. Похоже, надеются, что сюда не будут инвестировать. Это основано на высказываниях бывших высокопоставленных чиновников. Рынки на это не покупаются. Не только они не покупаются, они идут в совершенно противоположном направлении», — отметил Нетаниягу.

«Мир действительно верит в нашу политику, в нашу общую политику, общую политику и экономическую политику в частности. Мир действительно верит в Государство Израиль и в израильскую экономику. Он верит в лидерство Государства Израиль и доказательством является огромный спрос на облигации и низкая процентная ставка, которую платит за них Государство Израиль. Рынки доверяют нам, потому что знают, что наша экономическая политика будет и впредь способствовать свободным рынкам, инициативам и либерализации экономики», — заявил политик.

«Сегодня, как премьер-министр, на пике технологического и информационного века, я снова говорю международным инвесторам: вы должны инвестировать в Государство Израиль. Вы получите большую прибыль», — подчеркнул Нетаниягу.

Ранее Курсор писал, что в Ликуде высказались о возможной отставке Нетаниягу. Гали Бахарав-Миара сказала, что близка к тому, чтобы заставить премьер-министра уйти в отставку из-за нарушения правил конфликта интересов.

Наша редакция писала, что юридический советник не исключают инициирования импичмента Нетаниягу — СМИ. Согласно источникам, юридический советник планирует инициировать процедуру «нивцарут».

Курсор сообщал, что Нетаниягу уволил Дери. Нетаниягу уволил лидера ШАС Арье Дери с поста министра здравоохранения и внутренних дел.

Курсор писал, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Новый показатель стал самым высоким с 2008 года.

Также Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год. Главный экономист Министерства финансов Израиля Шира Гринберг пересмотрела прогноз роста ВВП Израиля в следующем году.

Самые эффективные экономики мира: Израиль попал в рейтинг The Economist. Британский еженедельник сообщил, что Израиль добился экономического успеха за последний год, несмотря на политический хаос.