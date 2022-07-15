Беларуси объявили дефолт

Министерство финансов Беларуси произвело выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях. Международное рейтинговое агентство Moody’s рассматривает выплаты по внешнему долгу Беларуси в белорусских рублях в качестве дефолта по внешнему долгу.

Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства.

Минск, как и москва*, принял решение об оплате процентов по облигациям (евробондам) не в долларах, а в рублях. Беларусь провела такую выплату еще в конце июня на счета собственного банка, но западные банки отказались ее признать.

Сообщается, что срок оплаты по евробондам истек 13 июля, когда Беларусь должна была выплатить 22,9 млн долларов по десятилетним еврооблигациям Belarus-27.

В свою очередь Citibank и компания Citigroup Global Markets Europe заявили о приостановке работы в качестве регистратора, финансового, платежного и трансфертного агента по евробондам Беларуси.

В агентстве заявили, что владельцы внешнего долга РБ не смогли вовремя получить свои выплаты, поэтому Минск провел платежи в национальной валюте, а это является дефолтом.

Если платежи не будут проведены по установленным условиям, то официальное рейтинговое агентство Беларуси Fitch тоже заявит о дефолте.

Ранее Курсор писал о дефолте россии*: пропущена выплата по евробондам. Рейтинговое агентство Moody’s заявило о дефолте рф, потому что инвесторы не получили выплаты по двум выпускам еврооблигации, общая сумма которых составляет 100 млн долларов.

Агентство Bloomberg сообщило, что Россия впервые за столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте. Льготный период для пропущенных платежей рф* по облигациям на сумму около 100 млн долларов, которые были заблокированы из-за санкций, истек в ночь на 27 июня.

Также в кремле прокомментировали дефолт российской федерации. Власти продолжают отрицать сообщения о наступившем дефолте россии.

Наша редакция сообщала, что россия объявила дефолт по внешнему долгу. В сети появилась информация, согласно которой россия объявила дефолт из-за того, что не смогла осуществить выплату держателям облигаций в рублях. Стоит отметить, что официального подтверждения этому пока что нет.

Напомним, что дефолт россии неизбежен. Некоторые аналитики сомневаются, что глубокая финансовая и политическая изоляция режима путина позволит россии долгое время избегать дефолта.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!