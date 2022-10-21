Доллар торгуется на рекордно высоком уровне: как это сказывается на шекеле

Евро ослаб примерно на 1% по отношению к шекелю, как и британский фунт, на фоне опасений по поводу слабости европейского рынка из-за войны в Украине.

В Израиле торговый год начался пару недель назад с мини-финансового шторма. Доллар укрепился по отношению к шекелю более чем на 1,3% и торговался на самом высоком уровне с начала 2022 года (3,53 шекеля).

Укрепление доллара объясняется повышением процентных ставок в США и ожиданиями дальнейшего повышения. Американская фондовая биржа опасается, что инфляция подтолкнет председателя ФРС Джерома Пауэлла к ускорению процентной политики с ястребиной ставкой и более резкому и более длительному повышению процентной ставки.

Фондовые рынки в США и во всем мире отреагировали резким падением. 28 сентября, в первый торговый день после Рош ха-Шана, тель-авивская биржа открылась падением ведущих индексов более чем на 2,5%.

Сегодняшние торговые тенденции будут определять, как будут выглядеть финансовые отчеты компаний, включенных в листинг. Это особенно повлияет на отчеты банков, которые управляют своими финансовыми резервами на рынке капитала и за счет страховых компаний, которые управляют инвестиционными фондами полисов, получающих прибыль.

Ранее Курсор писал, что глава центрального банка Израиля дал прогноз по поводу рецессии в стране. Экономисты Банка Израиля прогнозируют инфляцию на уровне 4,6% в 2022 году и до 2,5% в 2023 году.

Кроме этого, Управляющий Банка Израиля прокомментировал повышение процентных ставок. Управляющий Банка Израиля сказал, что осуществленное ускорение и поощрение повышения процентных ставок должно предотвратить необходимость в еще более высоких повышениях процентных ставок.

Курсор писал, что шекель резко вырос: названа причина. Шекель резко укрепляется по отношению к доллару и к евро

Наша редакция сообщала, что банк Израиля резко повысил учетную ставку.