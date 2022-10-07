Глава центрального банка Израиля дал прогноз по поводу рецессии в стране

Экономисты Банка Израиля прогнозируют инфляцию на уровне 4,6% в 2022 году и до 2,5% в 2023 году.

По словам управляющего Банка Израиля Амира Ярона, цикл агрессивного повышения процентных ставок в Израиле, направленный на снижение инфляции, находится на «значительно продвинутой» стадии, когда ценовое давление начинает ослабевать, а инфляция, как мы надеемся, вернется к своему целевому диапазону в 2023 году. Он добавил, что Израиль, скорее всего, избежит рецессии, и рост будет выше, чем в США и Европе. Аналитики все чаще полагают, что экономика еврозоны сократится этой зимой.

Центральный банк повышал базовую процентную ставку ILINR=ECI пять раз с апреля до десятилетнего максимума в 2,75% с 0,1% — последние два изменения в конце августа и в прошлый понедельник составили 75 базисных пунктов.

После достижения 14-летнего максимума в 5,2% в июле уровень инфляции в Израиле снизился до 4,6% в августе, но остался значительно выше официальной годовой цели в 1-3% и почти вдвое ниже уровня США и Европы.

«Ставка находится в диапазоне, который в основном является ограничительным, и, вероятно, ему потребуется подняться выше трех процентов, или того, что я называю тремя плюсами, чтобы вернуть инфляцию к центру целевого показателя», — сказал Ярон.

Экономисты Банка Израиля прогнозируют инфляцию на уровне 4,6% в 2022 году и до 2,5% в 2023 году. Ярон сказал, что большая часть снижения придется на вторую половину второго квартала и на лето.

«Для того, чтобы эти вещи вступили в силу, требуется время, но мы считаем, что сейчас это правильная величина (ставки) для экономики Израиля», — сказал он.

Экономисты центрального банка прогнозируют, что через год ключевая ставка достигнет 3,5%. Ярон сказал, что, хотя «авансовое» повышение процентных ставок «болезненно» для держателей ипотечных кредитов и других лиц, оно позволит избежать еще большей боли в будущем, добавив: «Это на самом деле поможет избежать необходимости в более высоких процентных ставках».

По его словам, когда процентная ставка перестанет расти, зависит от множества факторов, включая израильскую и глобальную инфляцию, экономический рост и реальные процентные ставки. Ярон сказал, что он ищет положительные процентные ставки по всей кривой доходности облигаций, но на данный момент краткосрочные ставки с поправкой на инфляцию остаются отрицательными.

По словам Ярона, как только ставки достигнут пика, они, вероятно, останутся там до тех пор, пока политики считают, что инфляция привязана к своей цели, а также к другим экономическим факторам.

В то время как экономика Израиля, по прогнозам, вырастет на 6% в 2022 году после 8% в прошлом году, прогнозируется, что рост замедлится до 3% в 2023 году в основном из-за внешних сил.

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