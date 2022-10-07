Шекель резко вырос: названа причина

Валютный рынок Израиля был бурным, когда он вновь открылся после Йом-Кипур.

Шекель резко укрепляется по отношению к доллару и к евро. Накануне на утренних межбанковских торгах обменный курс шекеля снизился на 1,60% по отношению к доллару по 3,526 шекеля за доллар и на 0,16% по отношению к евро по 3,494 шекеля за евро.

На мировых валютных рынках доллар ослаб на 0,3-0,4% по отношению к евро и фунту стерлингов до 0,992 доллара/евро и 1,136 доллара/фунт, при этом он остается неизменным по отношению к японской иене на уровне 0,0069 доллара/иена и китайскому юаню на уровне 0,14 доллар/юань.

Генеральный директор Prico Risk Management and Investments Йосси Фрайман сказал: «Положительная тенденция на рынках капитала во всем мире, а также решимость Банка Израиля бороться с инфляцией и повышением процентной ставки в понедельник, а также ограничения на подверженность вложениям Институциональные инвесторы привели к тому, что резкие и значительные объемы торгов на мировых фондовых рынках немедленно отразились на местной арене».

«Институциональные инвесторы продают большие объемы иностранной валюты по мере роста стоимости своего портфеля акций, чтобы создать эффект хеджирования иностранной валюты израильских экспортеров и компаний, которые привлекли иностранную валюту, приводят к значительному положительному сальдо счета текущих операций, при этом этим компаниям нужны шекели для выплаты заработной платы и налогов», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что Управляющий Банка Израиля прокомментировал повышение процентных ставок. Управляющий Банка Израиля сказал, что осуществленное ускорение и поощрение повышения процентных ставок должно предотвратить необходимость в еще более высоких повышениях процентных ставок.

Курсор писал, что шекель сильно вырос после повышения ставки. Шекель сильно укрепляется по отношению к доллару и евро.

Наша редакция сообщала, что банк Израиля резко повысил учетную ставку. Банк Израиля опять резко поднял учетную ставку на 0.75% до 2.75%. Основная процентная ставка может подскочить до 4,25%.

Напомним, что Банк Израиля добивается большей прозрачности банковских процентных ставок.