Доля Intel в экономике Израиля рекордно выросла в 2021 году

За время присутствия на рынке Израиля компания Intel инвестировала в различный компании более 48 миллиардов долларов — четверть из них пришлась на покупку израильски компаний.

Израильское отделение Intel с каждым годом играет всё большую роль в экономике страны.

Объем сделок Intel с израильскими поставщиками вырос на четверть, по сравнению с предыдущим годом — с 1,7 миллиарда долларов до рекордных 2,2 миллиарда долларов.

Рост оборота компании связывают со строительством нового завода по производству чипов в Кирьят-Гате.

Спрос на микропроцессоры, растущий на фоне кризиса в производстве чипов во всем мире, привел к росту доли компании в ВВП Израиля на 100 миллионов долларов. В прошлом году сумма достигла 8,1 млрд долларов, а это 1,7% ВВП Израиля.

Ранее редакция Курсора сообщала, что валютные резервы Израиля сократились на шесть млрд долларов. Валютные резервы Израиля на конец июня 2022 года составили $193,810 млрд, что на $5,998 млрд меньше их уровня на конец предыдущего месяца, сообщает Банк Израиля. Уровень резервов по отношению к ВВП составил 38,7%.

Наша редакция писала, что в Израиле дорожает молоко. Министерства сельского хозяйства и финансов договорились об увеличении стоимости молочной продукции с представителями отрасли.

Напомним, что в ООН заявили, что мир стоит на грани продовольственной катастрофы. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир стоит на грани продовольственной катастрофы из-за войны в Украине.