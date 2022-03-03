Арендная плата в Израиле продолжает расти

Эксперт назвали главные причины такого стремительного роста стоимости аренды жилья во многих израильских городах. Как оказалось, самые стремительный рост наблюдается в центре страны.

Во многих городах Израиля фиксируется повышение арендной платы на жилье. Больше всего цены поднимаются в таких городах как Рамат-Ган и Хадера. Именно там за 2021 год помесячная плата за четырехкомнатную квартиру выросла на 13 процентов.

Далее следуют Герцлия и Раанана, так как там аренда подорожала на 12 процентов.

Как рассказал замдиректора интернет-портала yad2 в сфере маркетинга Айелет Ницан, главной причиной такому росту цен является разрыв между спросом и предложением. Спрос на аренду жилья растет, так как покупка его по таким высоким ценам – очень непривлекательная для людей.

Ницан также заявила, что правительство повысило налог на покупку инвесторских квартир и ограничила возможность получать ипотечные ссуды на покупку новой жилплощади. Это также способствует тому, что арендные цены продолжают рост.

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